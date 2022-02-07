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Сегодня, 09:21

Вафина о задержке матча на Олимпиаде: «Поведение Канады не удивило»

Виктория Кравченко
Александра Вафина.
Фото Reuters

Российская хоккеистка Александра Вафина прокомментировала задержку матча с командой Канады на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Что произошло, мы не совсем понимаем. Мы ждали информацию, немного подождали, и позже начался матч. Но, в принципе, все нормально. Поведение Канады не удивило.

В масках играть непривычно, но сейчас такая ситуация и мы должны просто принять то, какие требования нам выдвигают, и играть, как мы можем. Спасибо, что вообще дали сыграть нам этот матч", — сказала Вафина в перерыве.

Отметим, игроки женских сборных России и Канады вышли в медицинских масках на игру группы А. Встреча была задержана на час.

На данный момент сборная Канады ведет со счетом 3:0.

Олимпиада
Сборная России по хоккею
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