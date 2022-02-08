Россия заняла четвертое место в группе. Итоговые турнирные таблицы хоккейного турнира Олимпиады среди женщин

Сборная России заняла четвертое место в группе на олимпийском турнире по хоккею среди женщин

Женская сборная России по хоккею уступила команде Финляндии в заключительном матче группового этапа олимпийского хоккейного турнира в Пекине. Россиянки проиграли со счетом 0:5.

Россия потерпела третье поражение подряд на турнире. Таким образом, российская команда заняла четвертое место в группе А.

Итоговое положение команд выглядит следующим образом: Канада — 12 очков (4 матча), США — 9 (4), Финляндия — 3 (4), РОССИЯ — 3 (4), Швейцария — 3 (4).

Напомним, по регламенту турнира все пять команд из этой группы выходят в плей-офф.