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Сегодня, 18:19

Россия заняла четвертое место в группе. Итоговые турнирные таблицы хоккейного турнира Олимпиады среди женщин

Сборная России заняла четвертое место в группе на олимпийском турнире по хоккею среди женщин
Иван Шитик
Корреспондент
Женская сборная России по хоккею.
Фото Reuters

Женская сборная России по хоккею уступила команде Финляндии в заключительном матче группового этапа олимпийского хоккейного турнира в Пекине. Россиянки проиграли со счетом 0:5.

Россия потерпела третье поражение подряд на турнире. Таким образом, российская команда заняла четвертое место в группе А.

Итоговое положение команд выглядит следующим образом: Канада — 12 очков (4 матча), США — 9 (4), Финляндия — 3 (4), РОССИЯ — 3 (4), Швейцария — 3 (4).

Напомним, по регламенту турнира все пять команд из этой группы выходят в плей-офф.

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Олимпиада
Сборная России по хоккею
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