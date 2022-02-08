Россия заняла четвертое место в группе. Итоговые турнирные таблицы хоккейного турнира Олимпиады среди женщин
Сборная России заняла четвертое место в группе на олимпийском турнире по хоккею среди женщин
Женская сборная России по хоккею уступила команде Финляндии в заключительном матче группового этапа олимпийского хоккейного турнира в Пекине. Россиянки проиграли со счетом 0:5.
Россия потерпела третье поражение подряд на турнире. Таким образом, российская команда заняла четвертое место в группе А.
Итоговое положение команд выглядит следующим образом: Канада — 12 очков (4 матча), США — 9 (4), Финляндия — 3 (4), РОССИЯ — 3 (4), Швейцария — 3 (4).
Напомним, по регламенту турнира все пять команд из этой группы выходят в плей-офф.
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