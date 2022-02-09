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Сегодня, 18:26

Россия — вторая в рейтинге посева хоккейного турнира Олимпиады после первого игрового дня

Россия занимает второе место в рейтинге посева хоккейного турнира Олимпиады после первого игрового дня
Сборная России занимает второе место в рейтинге.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

На предварительном этапе олимпийского хоккейного турнира 12 сборных разделены на три группы. Команды играют в один круг и определяют места для «посева» перед плей-офф. После группового раунда никто не вылетает. Команда может проиграть все матчи, но Олимпиада для нее все равно продолжится.

Напрямую в четвертьфинал проходят три сборные, занявшие первые места в квартетах, и лучшая из занявших вторые места. Остальные восемь команд сыграют дополнительный раунд. Пары определят по рейтингу команд, составленному на основе результатов в группах. Победители проходят в четвертьфинал, где встретятся с лучшими командами первого этапа.

Критерии «посева» 12 команд выглядит так:

1. Место в группе
2. Число очков
3. Разность шайб
4. Число заброшенных шайб
5. Рейтинг ИИХФ

После первого игрового дня рейтинг «посева» следующий:

1. Дания. 2. Россия. 3 ... 11. Чехия. 12. Швейцария.

Напомним, что сетка четвертьфиналов выглядит так:

1 (номер посева) — победитель матча 8-9;
2 — победитель матча 7-10;
3 — победитель матча 6-11;
4 — победитель матча 5-12.

Олимпиада
Сборная России по хоккею
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