Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Таблицы (женщины)
Календарь (женщины)
Статистика (женщины)
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 17:58

Россия — Швеция: капитан шведов Ландер сравнял счет

Шведский хоккеист Ландер сравнял счет в полуфинале Олимпиады против сборной России
Иван Торопцев
Корреспондент

Нападающий и капитан сборной Швеции Антон Ландер сравнял счет в полуфинальном матче хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине против России — 1:1.

Ландер забросил на 7-й минуте третьего периода.

Единственный гол сборной России в матче забил Антон Слепышев в начале второго периода.

Победитель матча Россия — Швеция сыграет в финале Олимпиады со сборной Финляндии, которая ранее победила Словакию (2:0) в другом полуфинальном матче.

Россия vs&nbsp;Швеция: матч 1/2 финала Олимпиады. Россия — Швеция: битва за финал Олимпиады. Онлайн-трансляция матча

Антон Ландер
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
1
2
Читайте также
Украине грозят большие проблемы с ВАДА. У этой страны — три инцидента с допингом за полгода
«Русский допинг убил Валиеву»: что пишут и кого винят иностранные СМИ в трагедии Камилы
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Евгения Тарасова и Владимир Морозов: видео короткой программы на Олимпиаде-2022
«Пусть иностранные журналисты учат русский!» Что сказали российские пары после короткой программы
Россия — Швеция: овертайм в битве за финал Олимпиады! Онлайн-трансляция матча
Появилось видео короткой программы Мишиной и Галлямова на Олимпиаде-2022
Россия и Швеция сыграют овертайм в полуфинале Олимпиады в Пекине
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 18 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Итоги полуфинала Россия — Швеция. Live с Зислисом, Вайсфельдом и Николишиным — в 18.45

Россия и Швеция сыграют овертайм в полуфинале Олимпиады в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости