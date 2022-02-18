Шведский хоккеист Ландер сравнял счет в полуфинале Олимпиады против сборной России

Нападающий и капитан сборной Швеции Антон Ландер сравнял счет в полуфинальном матче хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине против России — 1:1.

Ландер забросил на 7-й минуте третьего периода.

Единственный гол сборной России в матче забил Антон Слепышев в начале второго периода.

Победитель матча Россия — Швеция сыграет в финале Олимпиады со сборной Финляндии, которая ранее победила Словакию (2:0) в другом полуфинальном матче.