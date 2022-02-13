Россия не сыграет против США до финала хоккейного турнира Олимпиады. А с Канадой возможна встреча в полуфинале
На олимпийском хоккейном турнире определилась сетка четвертьфиналов.
Она выглядит так:
США (1) — Словакия (8) / Германия (9);
Финляндия (2) — Чехия (7) / Швейцария (10);
Россия (3) — Дания (6) / Латвия (11);
Швеция (4) — Канада (5 ) / Китай (12).
Отметим, что сетка полуфиналов еще не сформирована. После четвертьфиналов пары распределят по рейтингу «посева» группового этапа — лучшая из оставшихся команд сыграет с худшей, вторая — с третьей.
Что это значит для России, если она выиграет в четвертьфинале? В полуфинале команда Алексея Жамнова точно не сыграет против США, так как ни при каком раскладе не окажется худшей по «посеву».
Весьма вероятный вариант — Финляндия. Это произойдет в случае, если в четверку лучших попадут и американцы, и сборная Суоми. А вот если до полуфинала доберется только одна из этих команд, то Россия встретится с победителем матча Канада — Швеция.
Наконец, есть вариант в случае вылета и американцев, и финнов, тогда наша сборная будет иметь самый высокий «посев» и встретится с «аутсайдером» рейтинга, которым могут оказаться Чехия, Словакия, Германия или Швейцария.