Россия не сыграет против США до финала хоккейного турнира Олимпиады. А с Канадой возможна встреча в полуфинале

Сборная России по хоккею может сыграть с Канадой в полуфинале Олимпиады

На олимпийском хоккейном турнире определилась сетка четвертьфиналов.

Она выглядит так:

США (1) — Словакия (8) / Германия (9);

Финляндия (2) — Чехия (7) / Швейцария (10);

Россия (3) — Дания (6) / Латвия (11);

Швеция (4) — Канада (5 ) / Китай (12).

Отметим, что сетка полуфиналов еще не сформирована. После четвертьфиналов пары распределят по рейтингу «посева» группового этапа — лучшая из оставшихся команд сыграет с худшей, вторая — с третьей.

Что это значит для России, если она выиграет в четвертьфинале? В полуфинале команда Алексея Жамнова точно не сыграет против США, так как ни при каком раскладе не окажется худшей по «посеву».

Весьма вероятный вариант — Финляндия. Это произойдет в случае, если в четверку лучших попадут и американцы, и сборная Суоми. А вот если до полуфинала доберется только одна из этих команд, то Россия встретится с победителем матча Канада — Швеция.

Наконец, есть вариант в случае вылета и американцев, и финнов, тогда наша сборная будет иметь самый высокий «посев» и встретится с «аутсайдером» рейтинга, которым могут оказаться Чехия, Словакия, Германия или Швейцария.