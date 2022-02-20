Россия не смогла опередить Канаду по медалям Олимпиады
Сборная России по хоккею не смогла опередить Канаду по медалям Олимпиаде
Сборная России проиграла в финале сборной Финляндии и не смогла выйти на первое место в историческом медальном зачете. На счету нашей команды (СССР/СНГ/Россия) девять олимпийских побед при трех вторых и двух третьих местах. Вечные конкуренты из Канады тоже завоевали девять золотых наград, но добавили к ним четыре серебра и три бронзы. Обидчики команды Алексея Жамнова — финны — впервые в истории стали олимпийскими чемпионами. По одной победе есть в активе у британцев и чехов, по две — у американцев и шведов.
Все призеры Олимпийских игр по хоккею среди мужчин:
|
Страна
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
Канада
|
9
|
4
|
3
|
16
|
СССР/СНГ/Россия
|
9
|
3
|
2
|
14
|
США
|
2
|
8
|
1
|
11
|
Швеция
|
2
|
3
|
4
|
9
|
Чехословакия/Чехия
|
1
|
4
|
5
|
10
|
Финляндия
|
1
|
2
|
4
|
7
|
Великобритания
|
1
|
0
|
1
|
2
|
Германия/ФРГ
|
0
|
1
|
2
|
3
|
Швейцария
|
0
|
0
|
2
|
2
|
Словакия
|
0
|
0
|
1
|
1
Новости