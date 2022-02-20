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Сегодня, 09:49

Россия не смогла опередить Канаду по медалям Олимпиады

Сборная России по хоккею не смогла опередить Канаду по медалям Олимпиаде
Кирилл Бурдаков
Корреспондент

Сборная России проиграла в финале сборной Финляндии и не смогла выйти на первое место в историческом медальном зачете. На счету нашей команды (СССР/СНГ/Россия) девять олимпийских побед при трех вторых и двух третьих местах. Вечные конкуренты из Канады тоже завоевали девять золотых наград, но добавили к ним четыре серебра и три бронзы. Обидчики команды Алексея Жамнова — финны — впервые в истории стали олимпийскими чемпионами. По одной победе есть в активе у британцев и чехов, по две — у американцев и шведов.

Все призеры Олимпийских игр по хоккею среди мужчин:

Страна

З

С

Б

Всего

Канада

9

4

3

16

СССР/СНГ/Россия

9

3

2

14

США

2

8

1

11

Швеция

2

3

4

9

Чехословакия/Чехия

1

4

5

10

Финляндия

1

2

4

7

Великобритания

1

0

1

2

Германия/ФРГ

0

1

2

3

Швейцария

0

0

2

2

Словакия

0

0

1

1
Олимпиада
Сборная России по хоккею
2
1
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