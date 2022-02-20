Россия не смогла опередить Канаду по медалям Олимпиады

Сборная России проиграла в финале сборной Финляндии и не смогла выйти на первое место в историческом медальном зачете. На счету нашей команды (СССР/СНГ/Россия) девять олимпийских побед при трех вторых и двух третьих местах. Вечные конкуренты из Канады тоже завоевали девять золотых наград, но добавили к ним четыре серебра и три бронзы. Обидчики команды Алексея Жамнова — финны — впервые в истории стали олимпийскими чемпионами. По одной победе есть в активе у британцев и чехов, по две — у американцев и шведов.

Все призеры Олимпийских игр по хоккею среди мужчин: