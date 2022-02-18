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Сегодня, 18:17

Россия и Швеция сыграют овертайм в полуфинале Олимпиады в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Сборные России и Швеции не смогли выявить победителя по итогам трех периодов полуфинального матча олимпийского хоккейного турнира в Пекине.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. У россиян забросил Антон Слепышев, у шведов отличился Антон Ландер.

Овертайм пройдет в формате 3х3, длительность — 10 минут.

Победитель матча выйдет в финал Олимпиады, где встретится с Финляндией. Матч состоится 20 февраля, начало — в 7.10 (мск).

Проигравший проведет матч против Словакии за бронзовые медали. Встреча состоится завтра, 19 февраля, начало — в 16.10 (мск).

Россия vs&nbsp;Швеция: матч 1/2 финала Олимпиады. Россия — Швеция: битва за финал Олимпиады. Онлайн-трансляция матча

Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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