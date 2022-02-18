Россия и Швеция проведут серию буллитов в полуфинале Олимпиады в Пекине

Сборные России и Швеции не смогли выявить победителя по итогам трех периодов и овертайма полуфинального матча олимпийского хоккейного турнира в Пекине.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. У россиян забросил Антон Слепышев, у шведов отличился Антон Ландер.

В овертайме, который прошел в формате 3х3, команды не смогли забросить ни одной шайбы за 10 минут. Сборные выявят победителя в серии буллитов.

Победитель матча выйдет в финал Олимпиады, где встретится с Финляндией. Матч состоится 20 февраля, начало — в 07.10 (мск).

Проигравший проведет матч против Словакии за бронзовые медали. Встреча состоится завтра, 19 февраля, начало — в 16.10 (мск).