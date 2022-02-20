Видео гола Григоренко в ворота Финляндии в финале Олимпиады в Пекине

Нападающий сборной России по хоккею Михаил Григоренко открыл счет в финале Олимпиады в Пекине против Финляндии — 1:0.

Форвард реализовал большинство в первом периоде матча. Видео гола Григоренко опубликовал официальный Twitter московского ЦСКА, за который играет хоккеист.

После первого периода мы впереди — 1:0.

Шайбу в большинстве забросил Миша Григоренко pic.twitter.com/wpAhgmtJ5f — ХК ЦСКА Москва (@hccska) February 20, 2022

За 18 секунд до гола Григоренко у финнов удалился Ханнес Бьорнинен.

Сборная России — действующий олимпийский чемпион по хоккею. На Играх-2018 в Пхенчхане российская команда в финале победила Германию со счетом 4:3 в овертайме. Григоренко выступал на той Олимпиаде в составе национальной команды.