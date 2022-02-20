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Сегодня, 07:35

Россия — Финляндия: видео гола Григоренко

Видео гола Григоренко в ворота Финляндии в финале Олимпиады в Пекине
Иван Торопцев
Корреспондент

Нападающий сборной России по хоккею Михаил Григоренко открыл счет в финале Олимпиады в Пекине против Финляндии — 1:0.

Форвард реализовал большинство в первом периоде матча. Видео гола Григоренко опубликовал официальный Twitter московского ЦСКА, за который играет хоккеист.

За 18 секунд до гола Григоренко у финнов удалился Ханнес Бьорнинен.

Сборная России — действующий олимпийский чемпион по хоккею. На Играх-2018 в Пхенчхане российская команда в финале победила Германию со счетом 4:3 в овертайме. Григоренко выступал на той Олимпиаде в составе национальной команды.

Россия&nbsp;&mdash; Финляндия: финал. Россия — Финляндия — 1:1 в финале Олимпиады. Онлайн-трансляция главного матча Пекина-2022

Михаил Григоренко
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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