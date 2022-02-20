Экс-тренер сборной России Владимир Плющев поделился ожиданиями от финала хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине, где наша национальная команда сыграет с Финляндией.

«Матч с финнами на Олимпиаде-2014? Зачем вспоминать то, что было? Уже другая ситуация, другие игроки, другие тренеры. Былые времена у нас были яркие и не очень, но это в прошлом. Завтра наши парни играют за золото. И, наверно, понимают всю ситуацию. Финны — очень приличная, крепкая, опытная и хорошо обученная команда. Исходя из этого, просто не будет. Завтра последняя игра Олимпиады, большая ответственность и на тех, и на других. Ни тем, ни другим отступать некуда. Шансы на победу всегда 50 на 50. Все друг друга знают: мы их, они нас. Думаю, кто правильно выстроит игру, кто правильно определит игровой рисунок, тот и победит», — сказал Плющев «СЭ».

20 февраля в финале олимпийского хоккейного турнира в Пекине сыграют сборные России и Финляндии. Встреча пройдет на Национальном стадионе в китайской столице и начнется в 07.10 по московскому времени.