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Сегодня, 23:00

«Нас ждет очень сложный матч». Мутко о финале Россия — Финляндия

Виталий Мутко поделился ожиданиями от финала Россия — Финляндия на Олимпиаде
Артем Бухаев
Корреспондент
Виталий Мутко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший министр спорта Виталий Мутко в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от финального матча олимпийского хоккейного турнира, в котором сборная России сыграет с Финляндией.

«Это была настоящая драма, по буллитам вышли в финал! Мне казалось, что сборная Швеции самая сильная на этом турнире. Впереди нас ждет очень сложный матч. Финны всегда были для нас неудобным соперником. Будет очень интересно! Конечно, будем переживать и болеть за своих», — сказал Мутко «СЭ».

Финал Россия — Финляндия состоится 20 февраля, начало — в 07.10 по московскому времени.

Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
Виталий Мутко
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