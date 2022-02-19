Бывший министр спорта Виталий Мутко в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от финального матча олимпийского хоккейного турнира, в котором сборная России сыграет с Финляндией.

«Это была настоящая драма, по буллитам вышли в финал! Мне казалось, что сборная Швеции самая сильная на этом турнире. Впереди нас ждет очень сложный матч. Финны всегда были для нас неудобным соперником. Будет очень интересно! Конечно, будем переживать и болеть за своих», — сказал Мутко «СЭ».

Финал Россия — Финляндия состоится 20 февраля, начало — в 07.10 по московскому времени.