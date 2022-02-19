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Сегодня, 22:30

«Нам ни в коем случае нельзя удаляться». Кожевников о предстоящем финале против Финляндии

Александр Кожевников поделился ожиданиями от финала Россия — Финляндия на Олимпиаде
Мария Куцубеева
Корреспондент
Александр Кожевников.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от финала хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине, в котором сборная России сыграет с Финляндией.

«Ждем победу в этой встрече. Да, простой игры ожидать не стоит, потому что будут играть две сильнейшие команды. У финнов команда достаточно стабильная. Коллектив уже три года один и тот же. Если что-то и меняется в составе, то 2-3 человека. Наш плюс — игра в обороне. Мы пропускаем меньше всех. Завтра нам ни в коем случае нельзя удаляться. Лучше нам не играть в меньшинстве», — сказал Кожевников «СЭ».

Финал Россия — Финляндия состоится 20 февраля, начало — в 07.10 по московскому времени.

Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
Александр Кожевников
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