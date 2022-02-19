«Нам ни в коем случае нельзя удаляться». Кожевников о предстоящем финале против Финляндии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от финала хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине, в котором сборная России сыграет с Финляндией.

«Ждем победу в этой встрече. Да, простой игры ожидать не стоит, потому что будут играть две сильнейшие команды. У финнов команда достаточно стабильная. Коллектив уже три года один и тот же. Если что-то и меняется в составе, то 2-3 человека. Наш плюс — игра в обороне. Мы пропускаем меньше всех. Завтра нам ни в коем случае нельзя удаляться. Лучше нам не играть в меньшинстве», — сказал Кожевников «СЭ».

Финал Россия — Финляндия состоится 20 февраля, начало — в 07.10 по московскому времени.