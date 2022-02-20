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Сегодня, 07:23

Россия — Финляндия: Григоренко открыл счет, реализовав большинство

Сборная России по хоккею открыла счет в финале Олимпиады против Финляндии
Иван Торопцев
Корреспондент

Сборная России по хоккею открыла счет в финале Олимпиады в Пекине против Финляндии — 1:0.

На 7-й минуте первого периода Михаил Григоренко реализовал численное большинство российской команды.

За 18 секунд до гола Григоренко у финнов удалился Ханнес Бьорнинен.

Сборная России является действующим олимпийским чемпионом. На Играх-2018 в Пхенчхане российская команда в финале победила Германию (4:3 ОТ).

Россия&nbsp;&mdash; Финляндия: финал. Россия — Финляндия — 1:0 в финале Олимпиады! Онлайн-трансляция главного матча Пекина-2022

Михаил Григоренко
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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