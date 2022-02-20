Сборная России по хоккею открыла счет в финале Олимпиады против Финляндии

Сборная России по хоккею открыла счет в финале Олимпиады в Пекине против Финляндии — 1:0.

На 7-й минуте первого периода Михаил Григоренко реализовал численное большинство российской команды.

За 18 секунд до гола Григоренко у финнов удалился Ханнес Бьорнинен.

Сборная России является действующим олимпийским чемпионом. На Играх-2018 в Пхенчхане российская команда в финале победила Германию (4:3 ОТ).