Россия — Финляндия: Бьорнинен вывел финнов вперед на первой минуте третьего периода
Бьорнинен вывел сборную Финляндии по хоккею вперед в финале Олимпиады против России
Нападающий Ханнес Бьорнинен вывел сборную Финляндии вперед в финале Олимпиады против России — 2:1.
Форвард отличился на 31-й секунде третьего периода.
Первый гол Финляндии в матче забил защитник Вилле Покка. Единственную шайбу россиян забросил Михаил Григоренко в первом периоде.
Сборная России является действующим олимпийским чемпионом. В финале Игр-2018 россияне победили Германию со счетом 4:3 в овертайме.
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