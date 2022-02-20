Бьорнинен вывел сборную Финляндии по хоккею вперед в финале Олимпиады против России

Нападающий Ханнес Бьорнинен вывел сборную Финляндии вперед в финале Олимпиады против России — 2:1.

Форвард отличился на 31-й секунде третьего периода.

Первый гол Финляндии в матче забил защитник Вилле Покка. Единственную шайбу россиян забросил Михаил Григоренко в первом периоде.

Сборная России является действующим олимпийским чемпионом. В финале Игр-2018 россияне победили Германию со счетом 4:3 в овертайме.