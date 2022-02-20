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Сегодня, 08:50

Россия — Финляндия: Бьорнинен вывел финнов вперед на первой минуте третьего периода

Бьорнинен вывел сборную Финляндии по хоккею вперед в финале Олимпиады против России
Иван Торопцев
Корреспондент

Нападающий Ханнес Бьорнинен вывел сборную Финляндии вперед в финале Олимпиады против России — 2:1.

Форвард отличился на 31-й секунде третьего периода.

Первый гол Финляндии в матче забил защитник Вилле Покка. Единственную шайбу россиян забросил Михаил Григоренко в первом периоде.

Сборная России является действующим олимпийским чемпионом. В финале Игр-2018 россияне победили Германию со счетом 4:3 в овертайме.

Россия&nbsp;&mdash; Финляндия: финал. Россия — Финляндия — 1:2. Нашим нужно догонять в главном матче Пекина-2022! Онлайн-трансляция финала Олимпиады

Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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