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Сегодня, 19:30

Россия — Дания: время начала и где смотреть прямую трансляцию хоккейного матча

Прямая трансляция хоккейного матча 1/4 финала Олимпиады-2022 Россия — Дания
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Хоккеисты сборной России.
Фото AFP

16 февраля в Пекине (Китай) сборная России по хоккею сыграет с Данией в 1/4 финала Олимпиады-2022. Встреча начнется в 09.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Россия — Дания. Видеотрансляцию в прямом эфире покажет Первый канал, начало — в 08.45.

Команда Алексея Жамнова завершила групповой турнир на первом месте с 7 очками при двух победах и одном поражении. Датчане стали вторыми и в 1/8 финала они обыграли Латвию (3:2).

Расписание и результаты всех матчей хоккейного турнира Олимпиады-2022 можно посмотреть здесь.

16.02.2022 | Россия — Дания
Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная Дании по хоккею
Сборная России по хоккею
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