16 февраля в Пекине (Китай) сборная России по хоккею сыграет с Данией в 1/4 финала Олимпиады-2022. Встреча начнется в 09.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Россия — Дания. Видеотрансляцию в прямом эфире покажет Первый канал, начало — в 08.45.

Команда Алексея Жамнова завершила групповой турнир на первом месте с 7 очками при двух победах и одном поражении. Датчане стали вторыми и в 1/8 финала они обыграли Латвию (3:2).

Расписание и результаты всех матчей хоккейного турнира Олимпиады-2022 можно посмотреть здесь.

16.02.2022 | Россия — Дания