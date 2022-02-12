Стал известен состав сборной России на матч с Чехией на Олимпиаде в Пекине
Стал известен состав сборной России по хоккею на второй матч группового турнира Олимпиады-2022 против Дании.
В воротах с первых минут сыграет Иван Федотов, в запасе остался Александр Самонов. В заявку не попали вратарь Тимур Билялов, защитник Артем Минулин и нападающий Артур Каюмов.
Первое звено: Никишин — Нестеров, Галиев — Шипачев — Чибисов;
Второе звено: Елесин — Яковлев, Гусев — Ткачев — Грицюк;
Третье звено: Телегин — Войнов, Воронков — Карнаухов — Слепышев;
Четвертое звено: Шарипзянов, Плотников — Андронов — Григоренко, Семенов.
?Состав на заключительный матч группового этапа на Олимпийских играх в Пекине!— Хоккей России (@russiahockey) February 12, 2022
Матч начнётся в 16:10 по мск, прямой эфир на «России 1»#Beijing2022 pic.twitter.com/9b6Uy7axi9
Матч Россия — Чехия состоится сегодня, 12 февраля. Начало — в 16.10 (мск).