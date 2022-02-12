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Сегодня, 15:22

Стал известен состав сборной России на матч с Чехией на Олимпиаде в Пекине

Сборная России по хоккею объявила состав на матч против Чехии на Олимпиаде
Иван Торопцев
Корреспондент

Стал известен состав сборной России по хоккею на второй матч группового турнира Олимпиады-2022 против Дании.

В воротах с первых минут сыграет Иван Федотов, в запасе остался Александр Самонов. В заявку не попали вратарь Тимур Билялов, защитник Артем Минулин и нападающий Артур Каюмов.

Первое звено: Никишин — Нестеров, Галиев — Шипачев — Чибисов;

Второе звено: Елесин — Яковлев, Гусев — Ткачев — Грицюк;

Третье звено: Телегин — Войнов, Воронков — Карнаухов — Слепышев;

Четвертое звено: Шарипзянов, Плотников — Андронов — Григоренко, Семенов.

Матч Россия — Чехия состоится сегодня, 12 февраля. Начало — в 16.10 (мск).

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Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
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