Россию засудили или все справедливо? Разбор момента с удалением Воронкова до конца игры с Чехией

В матче группового этапа олимпийского хоккейного турнира России и Чехии арбитры удалили до конца игры нападающего Дмитрия Воронкова.

В борьбе за нейтральную шайбу 10-й номер россиян выставил корпус. При этом чешский нападающий Лукаш Седлак из-за низкой стойки напоролся на плечо Воронкова. Дмитрий выставлял корпус инстинктивно, так как первым был на шайбе и ожидал против себя силовой прием. Седлак же предпочел сыграть клюшкой, из-за чего ему пришлось тянуться за шайбой, в результате чего получилось болезненное столкновение.

Фол нельзя назвать умышленным, Воронков не выставил локоть, при этом играл жестко — в такой манере он действует всегда. В КХЛ за такой фол судьи обычно дают 2+10 минут штрафа — удар в голову все-таки был. Исключения могут быть только в случае тяжелой травмы игрока, на котором сфолили.

Однако арбитры Микко Каукокарри и Микаэль Норд после видеопросмотра наказали сборную России большим штрафом и удалением Воронкова до конца игры. Поводом для такого решения, по информации «СЭ», явились установки судейского комитета ИИХФ карать за любую атаку в область головы и шеи максимально возможным наказанием, а также репутация Воронкова, как жесткого игрока (в течение двух периодов он то и дело вступал в стычки соперниками).