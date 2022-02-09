Рейтинг «посева» сборных в хоккейном турнире Олимпиады. Россия вышла на первое место

Россия вышла на первое место в рейтинге посева сборных в хоккейном турнире Олимпиады

На предварительном этапе олимпийского хоккейного турнира 12 сборных разделены на три группы. Команды играют в один круг и определяют места для «посева» перед плей-офф.

После группового раунда никто не вылетает. Команда может проиграть все матчи, но Олимпиада для нее все равно продолжится.

Напрямую в четвертьфинал проходят три сборные, занявшие первые места в квартетах, и лучшая из занявших вторые места. Остальные восемь команд сыграют дополнительный раунд. Пары определят по рейтингу команд, составленному на основе результатов в группах. Победители проходят в четвертьфинал, где встретятся с лучшими командами первого этапа.

Критерии «посева» 12 команд выглядит так:

1. Место в группе.

2. Число очков.

3. Разность шайб.

4. Число заброшенных шайб.

5. Рейтинг ИИХФ.

После первого матча турнира Россия вышла на первое место с 3 очками и разностью 1-0, Швейцария — последняя с 0 очков и разностью 0-1.

Сетка четвертьфиналов выглядит так:

1 (номер посева) — победитель матча 8-9;

2 — победитель матча 7-10;

3 — победитель матча 6-11;

4 — победитель матча 5-12.