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Сегодня, 14:51

Рейтинг «посева» сборных в хоккейном турнире Олимпиады. Россия вышла на первое место

Россия вышла на первое место в рейтинге посева сборных в хоккейном турнире Олимпиады
Сборная России победила Швейцарию в первом матче Олимпийских игр-2022.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

На предварительном этапе олимпийского хоккейного турнира 12 сборных разделены на три группы. Команды играют в один круг и определяют места для «посева» перед плей-офф.

После группового раунда никто не вылетает. Команда может проиграть все матчи, но Олимпиада для нее все равно продолжится.

Напрямую в четвертьфинал проходят три сборные, занявшие первые места в квартетах, и лучшая из занявших вторые места. Остальные восемь команд сыграют дополнительный раунд. Пары определят по рейтингу команд, составленному на основе результатов в группах. Победители проходят в четвертьфинал, где встретятся с лучшими командами первого этапа.

Критерии «посева» 12 команд выглядит так:

1. Место в группе.
2. Число очков.
3. Разность шайб.
4. Число заброшенных шайб.
5. Рейтинг ИИХФ.

После первого матча турнира Россия вышла на первое место с 3 очками и разностью 1-0, Швейцария — последняя с 0 очков и разностью 0-1.

Сетка четвертьфиналов выглядит так:

1 (номер посева) — победитель матча 8-9;
2 — победитель матча 7-10;
3 — победитель матча 6-11;
4 — победитель матча 5-12.

Олимпиада
Сборная России по хоккею
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