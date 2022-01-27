Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 15:54

Пять хоккеисток сборной России не смогли улететь в Пекин на Олимпиаду вместе с командой

Иван Торопцев
Корреспондент
Анна Шибанова.
Фото Global Look Press

Пять хоккеисток сборной России не смогли улететь вместе с командой в Пекин, где пройдет зимняя Олимпиада, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В России остались вратарь Дарья Гредзен, защитник Анна Шибанова и нападающий Илона Маркова, которые входят в заявку российской команды. Также вылететь в Китай не смогли вратарь Валерия Меркушева и нападающий Полина Лучникова, которые являются запасными. Сообщается, что у спортсменок могли возникнуть проблемы с документами, также у них могли обнаружить коронавирус. В сборной России рассчитывают, что хоккеистки смогут вылететь в Китай 30 января.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Женский хоккейный турнир стартует 3 февраля. Сборная России попала в группу A, где встретится с командами США, Канады, Финляндии и Швейцарии.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220127/olimpiada-1769811066.html
Хоккей
Олимпиада
Коронавирус
Сборная России по хоккею
7
1
Читайте также
В олимпийском карантине снова раздают презервативы. Глупость или провокация?
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Пять хоккеисток сборной России пока не вылетели в Пекин по причинам, не связанным с коронавирусом
Игорь Ларионов: «В «Нефтехимике» все здоровы и ждем решения КХЛ о продолжении сезона»
Горшков: «Делается все необходимое для того, чтобы минимизировать риски заражения ковидом»
Норвежские биатлонисты отправятся в Пекин чартерными рейсами, чтобы избежать рисков заражения ковидом
Несколько игроков и тренер «Ростов-Дона» заболели коронавирусом. В матче с ЦСКА сыграет молодежный состав
Защитник «Атлетико» Фелипе сдал положительный тест на коронавирус перед матчем с «Барселоной»
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине: сборная России ОКР / ROC на зимних Олимпийских играх в Китае — новости, результаты, медали, события
Пять хоккеисток сборной России пока не вылетели в Пекин по причинам, не связанным с коронавирусом
Горшков: «Делается все необходимое для того, чтобы минимизировать риски заражения ковидом»
Стало известно, когда российские хоккеистки смогут улететь в Пекин
Коляда, Трегубов и другие: кто из сборной России заразился коронавирусом перед Олимпиадой
Тренер сборной России по биатлону Башкиров сдал положительный тест на коронавирус по прилете в Пекин
Кузьменко сделал хет-трик в двустороннем матче перед Олимпиадой. Форвард СКА — запасной в сборной
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ковальчук сообщил, что Анисимов сдал отрицательный тест на коронавирус и присоединился к сборной России

Стало известно, когда российские хоккеистки смогут улететь в Пекин
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости