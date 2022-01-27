Пять хоккеисток сборной России не смогли улететь в Пекин на Олимпиаду вместе с командой

Пять хоккеисток сборной России не смогли улететь вместе с командой в Пекин, где пройдет зимняя Олимпиада, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В России остались вратарь Дарья Гредзен, защитник Анна Шибанова и нападающий Илона Маркова, которые входят в заявку российской команды. Также вылететь в Китай не смогли вратарь Валерия Меркушева и нападающий Полина Лучникова, которые являются запасными. Сообщается, что у спортсменок могли возникнуть проблемы с документами, также у них могли обнаружить коронавирус. В сборной России рассчитывают, что хоккеистки смогут вылететь в Китай 30 января.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Женский хоккейный турнир стартует 3 февраля. Сборная России попала в группу A, где встретится с командами США, Канады, Финляндии и Швейцарии.