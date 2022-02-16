Президент Федерации хоккея Словакии показал видео с реакцией детей на победу команды в 1/4 финала Олимпиады-2022

Президент Федерации хоккея Словакии Мирослав Шатан выложил видео с реакцией детей-хоккеистов на победу команды в 1/4 финала Олимпиады-2022 над США.

Словаки сенсационно обыграли американцев по буллитам (3:2) и вышли в полуфинал.

«В то время как у нас была наша буллитная серия с США на Олимпиаде в Китае, вот так выглядела ранняя утренняя тренировка на многих небольших аренах в Словакии...» — говорится в сообщении.