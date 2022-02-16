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Сегодня, 17:59

Президент Федерации хоккея Словакии показал видео с реакцией детей на победу команды в 1/4 финала Олимпиады-2022

Иван Шитик
Корреспондент

Президент Федерации хоккея Словакии Мирослав Шатан выложил видео с реакцией детей-хоккеистов на победу команды в 1/4 финала Олимпиады-2022 над США.

Словаки сенсационно обыграли американцев по буллитам (3:2) и вышли в полуфинал.

«В то время как у нас была наша буллитная серия с США на Олимпиаде в Китае, вот так выглядела ранняя утренняя тренировка на многих небольших аренах в Словакии...» — говорится в сообщении.

Мирослав Шатан
Сборная Словакии по хоккею
Сборная США по хоккею
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