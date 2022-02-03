Поздняков: «В сборной России по хоккею был найден один пограничный тест на коронавирус»

Президент ОКР Поздняков сообщил об одном пограничном тесте в сборной России

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков за сутки до открытия Олимпиады в Пекине сообщил, что решение по пограничному тесту будет приниматься в соответствии с протоколом.

По словам Позднякова, у одного российского хоккеиста пограничный тест на коронавирус. 3-4 февраля его проверят еще раз.

— По поводу пограничного теста. Как будут приниматься дальнейшие решения?

— Дальнейшие решения будут приниматься по протоколу. Будет еще два тестирования, если они будут отрицательными, то спортсмен будет выполнять свои обязанности?

— Только один? В СМИ была информация, что их больше.

— Был найден один пограничный тест.

Как стало известно «СЭ», шесть игроков сборной России сдали положительные тесты на коронавирус после прилета в Пекин.

Также Поздняков добавил, что Диана Фархутдинова присоединилась к женской хоккейной сборной.

«У нас есть и хорошие новости из женской хоккейной сборной — Диана Фархутдинова присоединится к команде», — сказал Поздняков.

Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля матчем между сборными России и Швейцарии. Сборная России сыграет в группе B с Чехией, Швейцарией и Данией.