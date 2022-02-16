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Сегодня, 11:14

«Прогресс есть после группового турнира». Поздняков — о выходе сборной России в полуфинал Олимпиады

Поздняков заявил, что в игре сборной России по хоккею на Олимпиаде есть прогресс
Сергей Федоров
Корреспондент

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал победу сборной России по хоккею над Данией (3:1) в четвертьфинале Олимпиады в Пекине.

«Настоящая игра плей-офф. Когда у соперников нет права на ошибку, стараются сыграть как можно строже, — отметил Поздняков. — Матч неиспользованных возможностей. Особенно в третьем периоде у нас было несколько моментов.

Но датчане тоже ответили нам рядом опасных моментов. Приятно, что начали реализовывать большинство. Да и в целом прогресс есть после группового турнира. Главное, что был контроль шайбы".

В составе россиян отличились Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов, реализовавший большинство. Датчане ответили точным броском Франса Нильсена. Россия вышла в полуфинал олимпийского турнира. Соперник по 1/2 финала определится после перепосева.

Сборная России по хоккею
Станислав Поздняков
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