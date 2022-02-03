Поздняков объяснил, почему мужская сборная России по хоккею полетела на Олимпиаду отдельным бортом

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объяснил, почему мужская сборная России по хоккею отправилась на Олимпиаду в Пекин отдельным рейсом.

— Можете прояснить ситуацию с отдельным бортом для хоккейной сборной. Как было принято такое решение?

— Мы были уведомлены нашим перевозчиком «Аэрофлотом», что 2 февраля будет выполнено два рейса авиакомпании. Мы приняли эту информацию к сведению в связи с тем, что подобная ситуация не ущемляет права наших спортсменов — ни по времени и ни по комфорту. Посчитали нужным принять это к сведению и вылететь дополнительным рейсом. Это прерогатива «Аэрофлота».

Изначально хоккеисты должны были лететь одним рейсом со сборными по сноуборду в параллельных дисциплинах, лыжному двоеборью, горным лыжам и отдельными спортсменами из команд по конькобежному спорту.

Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля матчем между сборными России и Швейцарии. Сборная России сыграет в группе B с Чехией, Швейцарией и Данией. Сегодня стало известно, что шесть хоккеистов российской команды сдали положительные тесты на коронавирус.