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Сегодня, 16:11

Поздняков объяснил, почему мужская сборная России по хоккею полетела на Олимпиаду отдельным бортом

Данил Алешин
Корреспондент

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объяснил, почему мужская сборная России по хоккею отправилась на Олимпиаду в Пекин отдельным рейсом.

— Можете прояснить ситуацию с отдельным бортом для хоккейной сборной. Как было принято такое решение?

— Мы были уведомлены нашим перевозчиком «Аэрофлотом», что 2 февраля будет выполнено два рейса авиакомпании. Мы приняли эту информацию к сведению в связи с тем, что подобная ситуация не ущемляет права наших спортсменов — ни по времени и ни по комфорту. Посчитали нужным принять это к сведению и вылететь дополнительным рейсом. Это прерогатива «Аэрофлота».

Изначально хоккеисты должны были лететь одним рейсом со сборными по сноуборду в параллельных дисциплинах, лыжному двоеборью, горным лыжам и отдельными спортсменами из команд по конькобежному спорту.

Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля матчем между сборными России и Швейцарии. Сборная России сыграет в группе B с Чехией, Швейцарией и Данией. Сегодня стало известно, что шесть хоккеистов российской команды сдали положительные тесты на коронавирус.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Станислав Поздняков
ОКР
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