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Сегодня, 19:25

Плющев высказался об отказе российских хоккеистов лететь в Пекин с другими спортсменами

Виктория Кравченко

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался по поводу решения хоккеистов сборной России лететь в Пекин отдельно от других спортсменов из-за пандемии коронавируса.

«Сейчас самое главное — ограничение контактов спортсменов с людьми. Если сборная нашла такую возможность, это правильно. Вообще, надо беречь всех. Хорошо, что у сборной по хоккею есть выходы на спонсоров. В идеале всем бы летать чартерами, но, наверное, такой возможности нет», — цитирует Плющева «Чемпионат».

Сообщалось, что 2 февраля хоккеисты в 21.00 (мск) должны вылететь в Пекин.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля. Сборная России на групповом этапе встретится с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-4595629-plyuschev-vyskazalsya-ob-otkaze-rossijskih-hokkeistov-letet-v-pekin-s-drugimi-olimpijcami.html
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