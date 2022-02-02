Плющев высказался об отказе российских хоккеистов лететь в Пекин с другими спортсменами

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался по поводу решения хоккеистов сборной России лететь в Пекин отдельно от других спортсменов из-за пандемии коронавируса.

«Сейчас самое главное — ограничение контактов спортсменов с людьми. Если сборная нашла такую возможность, это правильно. Вообще, надо беречь всех. Хорошо, что у сборной по хоккею есть выходы на спонсоров. В идеале всем бы летать чартерами, но, наверное, такой возможности нет», — цитирует Плющева «Чемпионат».

Сообщалось, что 2 февраля хоккеисты в 21.00 (мск) должны вылететь в Пекин.