Плотников: «Стараюсь думать, что это обычный вызов. Но понятно, что Олимпиада — это немного другое»

Нападающий ЦСКА Сергей Плотников поделился эмоциями после получения приглашения в расширенный список сборной России для подготовки к Олимпиаде в Пекине.

— Стараюсь думать, что это обычный вызов. Но понятно, что Олимпиада — это немного другое, чем чемпионаты мира и Евротуры. Попадание на Игры — это мечта для всех игроков в нашей стране.

— ЦСКА провел свой последний матч 7 января. Как держал себя в тонусе весь этот период, когда не было игровой практики?

— Я не болел, поэтому тренировался с теми ребятами, которые также были здоровы. Поддерживал свой уровень тренированности. Последние пару дней я отдыхаю с семьей, пытаюсь набраться позитивных эмоций, чтобы запастить этими эмоциями на долгое время, когда будем жить в «пузыре».

— Какую задачу в ближайшее время перед собой ставишь в тренировочном плане?

— Нужно набрать форму, игровой тонус и морально подготовиться к тому, что не сможешь некоторое время быть с семьей, выходить в город, посещать рестораны. Морально нужно подготовиться именно к этому, а физическая форма придет, потому что у нас будет много дней для подготовки, тренерский штаб знает, что нужно делать.

— До олимпийского турнира осталось всего 23 дня. Чувствуешь приближение большого события?

— Ничего особо не чувствую. Наоборот, сказал бы, что есть еще 23 дня. Я считаю, что это еще много. Не стоит пока думать об этом, сейчас надо сфокусироваться на подготовке.