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Плотников — о фразе Кудашова про «дело государственной важности»: «Как я могу обсуждать мнение тренеров? У каждого оно свое»

Плотников оценил фразу тренера сборной России Кудашова о «деле государственной важности» на Олимпиаде
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Нападающий сборной России Сергей Плотников высказался о предстоящем полуфинале Олимпийских игр-2022 против Швеции.

Матч Россия — Швеция состоится завтра в 16.10 по московскому времени.

— Швеция хорошая команда, у которой поставлена командная игра: все двигаются, защитники хорошо подключаются.

— Удивлены, что Вальмарк сейчас лучший снайпер турнира?

— Нет. Очень техничный, мастеровитый парень. Вообще легко может разобраться с кем-угодно на квадратном метре.

— Вы чувствуете излишнее давление?

— Не могу сказать, что на мне «плита». Я немного пропустил. Первые игры были под давлением, но мне было проще входить в игру — не думал обо всем этом.

— Но Кудашов говорит, что это «дело государственной важности», что «на вас смотрит вся страна», «вперед за Родину».

— Это мнение тренеров. Как я могу его обсуждать? У каждого оно свое. Наше дело — выходить и играть, доказывать, чт мы лучше соперника.

— Сегодня спокойно ляжете спать?

— В последнее время спокойно отношусь к играм, планомерно готовлюсь. Не особо думаю о том, против кого будет играть. Настраиваюсь играть на максимуме. Надо показывать себя и приносить пользу команде.

— В раздевалке кричите на партнеров, как в Магнитогорске?

— Не знаю, о чем вы говорите. Конечно не кричу. У нас мастеровитая команда. Здесь каждый знает, что нужно сделать. Каждый знает свои ошибки и свои лучшие качества, которые нужно проявлять.

18.02.2022 | Россия — Швеция

Сергей Плотников
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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