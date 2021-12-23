Первый президент КХЛ заявил, что на Олимпиаде нельзя иметь шапкозакидательских настроений

Первый президент КХЛ Александр Медведев высказался о предстоящей Олимпиаде в Пекине на фоне отказа НХЛ отпускать своих игроков на Игры.

«Крайне негативная новость для всего мирового хоккея, потому что мы все мечтали, чтобы это было соревнование самых лучших, самых сильных хоккеистов всего мира, включая НХЛ. Лига говорила, что критерием для отказа является невозможность переносить игры из-за ковидного протокола, и сейчас там вообще локаут, по крайней мере, до Рождества. Поэтому принято было такое решение.



Что касается самой Олимпиады, то если кто-то думает, что теперь ее будет легче выиграть, то это большое заблуждение. Потому что помимо НХЛ во всех ведущих сборных достаточно игроков мирового уровня. Вы помните, как развивались события в Южной Корее, поэтому ни в коем случае не должно быть шапкозакидательских настроений», — приводит ТАСС слова Медведева.

Вчера, 22 декабря НХЛ объявила, что хоккеисты лиги не выступят на Олимпиаде в Пекине из-за ситуации с коронавирусом. Игры в Китае пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.