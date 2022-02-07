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Канадская хоккеистка перед игрой с Россией уехала в гостиницу с положительным тестом на ковид

Сегодня, 11:06

Перед игрой с Россией канадская хоккеистка уехала в гостиницу с положительным тестом на коронавирус

Виктория Кравченко

Одна из хоккеисток сборной Канады перед матчем с командой России на Олимпиаде в Пекине была отправлена в гостиницу с положительным результатом теста на коронавирус, сообщает пресс-служба ОКР.

Матч между командами был задержан на час. На протяжении всей игры хоккеистки были в масках. Матч завершился поражением российских хоккеисток со счетом 1:6 (0:2, 1:2, 0:2).

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.

Олимпиада
Сборная России по хоккею
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