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Отдельные игроки НХЛ не смогут принять участие в Олимпиаде. Лига не отпустит никого

17:55
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Некоторые игроки НХЛ интересовались возможностью индивидуального участия в Олимпийских играх в Пекине. Но НХЛ ответила отказом, так как лига приняла общее решение не отпускать хоккеистов на Игры в Пекине, сообщает журналист Эллиотт Фридман.

В НХЛ почти все готово для того, чтобы официально объявить о пропуске Игр-2022 в столице Китая из-за вспышки коронавируса в заокеанской лиге. Лига и профсоюз игроков пришли к общему мнению по этому вопросу. Теперь им осталось доложить о своем решении Международному олимпийскому комитету (МОК).

Зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх, отказ НХЛ от Китая: главное