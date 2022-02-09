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Сегодня, 10:15

Олимпиада-2022: Россия — Швейцария: смотреть прямую трансляцию матча

Где смотреть прямую трансляцию матча Россия — Швейцария на Олимпиаде-2022
Сергей Ревенко
Корреспондент
Защитник сборной России Артем Минулин.
Фото ФХР

Сегодня, 9 февраля, сборная России проведет свой первый матч на групповой стадии хоккейного турнира Олимпийских игр-2022 в Пекине. Соперник — команда Швейцарии, начало встречи — в 11.40 по московскому времени.

Состав сборной России по хоккею на турнир в Пекине можно посмотреть здесь.

Календарь матчей сборной России на Олимпиаде-2022 — по этой ссылке.

Российская сборная выступает в группе В, соперники — Чехия, Дания и Швейцария.

Следить за матчем Россия — Швейцария можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на телеканале «Россия 1» и на официальном сайте «России 1».

Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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