Где смотреть прямую трансляцию матча Россия — Швейцария на Олимпиаде-2022

Сегодня, 9 февраля, сборная России проведет свой первый матч на групповой стадии хоккейного турнира Олимпийских игр-2022 в Пекине. Соперник — команда Швейцарии, начало встречи — в 11.40 по московскому времени.

Состав сборной России по хоккею на турнир в Пекине можно посмотреть здесь.

Календарь матчей сборной России на Олимпиаде-2022 — по этой ссылке.

Российская сборная выступает в группе В, соперники — Чехия, Дания и Швейцария.

Следить за матчем Россия — Швейцария можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на телеканале «Россия 1» и на официальном сайте «России 1».