С кем сыграет Россия в плей-офф женского хоккейного турнира? Расклады перед матчем с Финляндией

Во вторник, 8 февраля, на женском олимпийском хоккейном турнире пройдут заключительные матчи группового этапа:

11.40 (время — московское) — Япония — Чехия;

16.10 — Финляндия — Россия;

16.10 — Швеция — Дания.

Таблицы групп выглядят следующим образом:

Группа А

1. Канада — 12 очков (4 матча), разность шайб — 33-5

2. США — 9 (4), 20-6

3. Россия — 3 (3), 6-13

4. Швейцария — 3 (4), 6-27

5. Финляндия — 0 (3), 5-19

Команды из группы А автоматически выходят в плей-офф независимо от результатов матчей.

Из группы В путевки в четвертьфинал получат три лучшие сборные.

Группа В

1. Япония — 7 очков (3 матча), разность шайб — 10-5

2. Чехия — 6 (3), 8-5

3. Китай — 5 (4), 7-7

4. Швеция — 3 (3), 4-7

5. Дания — 3 (3), 6-11

В плей-офф победитель группы А сыграет с командой, занявшей третье место в группе В. То есть перед заключительными матчами первая пара четвертьфинала — Канада — Китай. Если российская сборная удержит третью строчку, то плей-офф начнет с победителем второй группы.

По регламенту турнира, если две команды набирают равное количество очков, высшее место получает победитель очного матча. Если у трех или более команд одинаковое количество очков, позиции определяют по следующим критериям:

— очки, полученные в очных матчах;

— разность шайб в очных матчах;

— количество забитых голов в очных матчах;

— результаты матчей с оставшейся сборной в группе (очки, разность шайб, забитые голы);

— рейтинг ИИХФ.

В случае победы России над Финляндией в основное время в четвертьфинале наша команда сыграет с победителем матча Япония — Чехия. Победа или поражение в овертайме (два или одно очко) также позволят россиянкам сохранить третью строчку в группе. В случае поражения в основное время для определения итоговых мест потребуются дополнительные показатели.

Выше окажется сборная с лучшей разностью шайб в очных встречах. Их результаты такие:

Россия — Швейцария: — 5:2;

Швейцария — Финляндия — 3:2.

Перед заключительным матчем у России лучшая разность шайб (+3). У Финляндии — «минус 1». Следовательно, чтобы не пропустить в таблице вперед сборную Суоми, нашим девушкам надо не проиграть ей более, чем в четыре шайбы.