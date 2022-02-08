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С кем сыграет Россия в плей-офф женского хоккейного турнира? Расклады перед матчем с Финляндией

8 февраля женская хоккейная сборная России сыграет с Финляндией на Олимпиаде
Михаил Скрыль
Корреспондент

Во вторник, 8 февраля, на женском олимпийском хоккейном турнире пройдут заключительные матчи группового этапа:

11.40 (время — московское) — Япония — Чехия;
16.10 — Финляндия — Россия;
16.10 — Швеция — Дания.

Таблицы групп выглядят следующим образом:

Группа А
1. Канада — 12 очков (4 матча), разность шайб — 33-5
2. США — 9 (4), 20-6
3. Россия — 3 (3), 6-13
4. Швейцария — 3 (4), 6-27
5. Финляндия — 0 (3), 5-19

Команды из группы А автоматически выходят в плей-офф независимо от результатов матчей.

Из группы В путевки в четвертьфинал получат три лучшие сборные.

Группа В
1. Япония — 7 очков (3 матча), разность шайб — 10-5
2. Чехия — 6 (3), 8-5
3. Китай — 5 (4), 7-7
4. Швеция — 3 (3), 4-7
5. Дания — 3 (3), 6-11

В плей-офф победитель группы А сыграет с командой, занявшей третье место в группе В. То есть перед заключительными матчами первая пара четвертьфинала — Канада — Китай. Если российская сборная удержит третью строчку, то плей-офф начнет с победителем второй группы.

По регламенту турнира, если две команды набирают равное количество очков, высшее место получает победитель очного матча. Если у трех или более команд одинаковое количество очков, позиции определяют по следующим критериям:
— очки, полученные в очных матчах;
— разность шайб в очных матчах;
— количество забитых голов в очных матчах;
— результаты матчей с оставшейся сборной в группе (очки, разность шайб, забитые голы);
— рейтинг ИИХФ.

В случае победы России над Финляндией в основное время в четвертьфинале наша команда сыграет с победителем матча Япония — Чехия. Победа или поражение в овертайме (два или одно очко) также позволят россиянкам сохранить третью строчку в группе. В случае поражения в основное время для определения итоговых мест потребуются дополнительные показатели.

Выше окажется сборная с лучшей разностью шайб в очных встречах. Их результаты такие:

Россия — Швейцария: — 5:2;
Швейцария — Финляндия — 3:2.

Перед заключительным матчем у России лучшая разность шайб (+3). У Финляндии — «минус 1». Следовательно, чтобы не пропустить в таблице вперед сборную Суоми, нашим девушкам надо не проиграть ей более, чем в четыре шайбы.

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