Лучшие бомбардиры и снайперы хоккейного турнира Олимпиады-2022
Сборная Финляндии в финале победила Россию со счетом 2:1 и впервые в истории выиграла золотые медали Олимпиады.
Главным снайпером олимпийских соревнований стал 17-летний нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски, на счету которого 7 голов в 7 встречах.
Топ-5 главных снайперов Олимпиады-2022:
1. Юрай Слафковски (Словакия) — 7
2. Лукас Валльмарк (Швеция) — 5
3. Антон Ландер (Швеция) — 4
4. Сакари Маннинен (Финляндия) — 4
5. Ииро Пакаринен (Финляндия) — 3
Главным бомбардиром также стал Слафковски, на счету которого 7 баллов.
Топ-5 бомбардиров Олимпиады-2022:
1. Юрай Слафковски (Словакия) — 7 (7+0)
2. Сакари Маннинен (Финляндия) — 7 (4+3)
3. Адам Тамберллини (Канада) — 7 (3+4)
4. Теему Хартикайнен (Финляндия) — 7 (2+5)
5. Шон Фаррелл (США) — 6 (3+3)
Лучшим бомбардиров в составе сборной России стал нападающий Никита Гусев, на счету которого 6 очков.
Топ-5 бомбардиров сборной России на Олимпиаде-2022:
1. Никита Гусев — 6 (0+6)
2. Никита Нестеров — 4 (2+2)
3. Арсений Грицюк — 4 (2+2)
4. Вадим Шипачев — 3 (1+2)
5. Антон Слепышев — 3 (2+1)
Отметим, что в составе российской сборной четыре хоккеиста забросили по две шайбы на турнире и разделили первое место в списке снайперов команды: Арсений Грицюк, Антон Слепышев, Никита Нестеров и Кирилл Семенов.
Все статистические данные хоккейного турнира Олимпиады можно посмотреть по этой ссылке.