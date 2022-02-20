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Сегодня, 09:50

Лучшие бомбардиры и снайперы хоккейного турнира Олимпиады-2022

Сергей Ревенко
Корреспондент
Финал Олимпийских игр Финляндия — Россия — 2:1.
Фото Reuters
В воскресенье, 20 февраля, на Олимпийских играх в Пекине завершился хоккейный турнир мужских сборных.

Сборная Финляндии в финале победила Россию со счетом 2:1 и впервые в истории выиграла золотые медали Олимпиады.

Главным снайпером олимпийских соревнований стал 17-летний нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски, на счету которого 7 голов в 7 встречах.

Топ-5 главных снайперов Олимпиады-2022:

1. Юрай Слафковски (Словакия) — 7

2. Лукас Валльмарк (Швеция) — 5

3. Антон Ландер (Швеция) — 4

4. Сакари Маннинен (Финляндия) — 4

5. Ииро Пакаринен (Финляндия) — 3

Главным бомбардиром также стал Слафковски, на счету которого 7 баллов.

Топ-5 бомбардиров Олимпиады-2022:

1. Юрай Слафковски (Словакия) — 7 (7+0)

2. Сакари Маннинен (Финляндия) — 7 (4+3)

3. Адам Тамберллини (Канада) — 7 (3+4)

4. Теему Хартикайнен (Финляндия) — 7 (2+5)

5. Шон Фаррелл (США) — 6 (3+3)

Лучшим бомбардиров в составе сборной России стал нападающий Никита Гусев, на счету которого 6 очков.

Топ-5 бомбардиров сборной России на Олимпиаде-2022:

1. Никита Гусев — 6 (0+6)

2. Никита Нестеров — 4 (2+2)

3. Арсений Грицюк — 4 (2+2)

4. Вадим Шипачев — 3 (1+2)

5. Антон Слепышев — 3 (2+1)

Отметим, что в составе российской сборной четыре хоккеиста забросили по две шайбы на турнире и разделили первое место в списке снайперов команды: Арсений Грицюк, Антон Слепышев, Никита Нестеров и Кирилл Семенов.

Все статистические данные хоккейного турнира Олимпиады можно посмотреть по этой ссылке.

Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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