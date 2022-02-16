Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика (мужчины)
Статистика (женщины)
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 08:03

Россия — Дания: Григоренко в четвертом звене, Федотов в воротах на 1/4 финала Олимпиады

Сборная России по хоккею объявила состав на матч 1/4 финала Олимпиады против Дании
Сергей Разин
корреспондент
Хоккеисты сборной России.
Фото Getty Images

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом на матч 1/4 финала Олимпиады-2022 против Дании.

В воротах с первых минут сыграет Иван Федотов, в запасе остался Тимур Билялов.

Отметим, состав звеньев остался такой же, как и на матч группового турнира против Чехии.

Первое звено: Никишин — Нестеров, Галиев — Шипачев — Чибисов;

Второе звено: Елесин — Яковлев, Гусев — Ткачев — Грицюк;

Третье звено: Телегин — Войнов, Воронков — Карнаухов — Слепышев;

Четвертое звено: Шарипзянов, Плотников — Андронов — Григоренко, Семенов.

Матч Россия — Дания пройдет сегодня, 16 февраля и начнется в 09:00 (мск).

Олимпиада
Сборная Дании по хоккею
Сборная России по хоккею
2
0
Читайте также
В российском биатлоне — новый скандал. Теперь — из-за состава на эстафету
Камила Валиева выступила с короткой программой на Олимпиаде - сквозь слезы и дрожь. И выиграла ее
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Аутсайдер КХЛ продолжает терять игроков. И не факт, что сможет вернуть их обратно
Олимпиада 2022: командный спринт лыжников, эстафета биатлонисток и четвертьфинал хоккеистов. Онлайн-трансляция 16 февраля
Российский горнолыжник Хорошилов занимает 10-е место после первой попытки в слаломе, Кузнецов не финишировал
USADA: в допинг-пробе Валиевой обнаружено три препарата для улучшения работы сердца
Представитель МОК о Валиевой: «Она находится в самом центре спекуляций»
Россия — Дания: четвертьфинал Олимпиады. Онлайн-трансляция матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

17-летний словак Слафковски вышел в лидеры снайперов Олимпиады

ОКР показал, как сборная России по хоккею настраивается на матч против Дании на Олимпиаде
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости