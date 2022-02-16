Сборная России по хоккею объявила состав на матч 1/4 финала Олимпиады против Дании

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом на матч 1/4 финала Олимпиады-2022 против Дании.

В воротах с первых минут сыграет Иван Федотов, в запасе остался Тимур Билялов.

Отметим, состав звеньев остался такой же, как и на матч группового турнира против Чехии.

Первое звено: Никишин — Нестеров, Галиев — Шипачев — Чибисов;

Второе звено: Елесин — Яковлев, Гусев — Ткачев — Грицюк;

Третье звено: Телегин — Войнов, Воронков — Карнаухов — Слепышев;

Четвертое звено: Шарипзянов, Плотников — Андронов — Григоренко, Семенов.

Матч Россия — Дания пройдет сегодня, 16 февраля и начнется в 09:00 (мск).