Россия — Дания: Григоренко в четвертом звене, Федотов в воротах на 1/4 финала Олимпиады
Сборная России по хоккею объявила состав на матч 1/4 финала Олимпиады против Дании
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом на матч 1/4 финала Олимпиады-2022 против Дании.
В воротах с первых минут сыграет Иван Федотов, в запасе остался Тимур Билялов.
Отметим, состав звеньев остался такой же, как и на матч группового турнира против Чехии.
Первое звено: Никишин — Нестеров, Галиев — Шипачев — Чибисов;
Второе звено: Елесин — Яковлев, Гусев — Ткачев — Грицюк;
Третье звено: Телегин — Войнов, Воронков — Карнаухов — Слепышев;
Четвертое звено: Шарипзянов, Плотников — Андронов — Григоренко, Семенов.
Матч Россия — Дания пройдет сегодня, 16 февраля и начнется в 09:00 (мск).
Состав на 1/4 финала Олимпийских игр в Пекине! Изучайте — и включайте Первый в 9:00 по мск#Beijing2022 pic.twitter.com/aiipLOvWXj— Хоккей России (@russiahockey) February 16, 2022
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