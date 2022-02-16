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Сегодня, 13:56

Россия в полуфинале Олимпиады сыграет с победителем матча Канада — Швеция

Сборная Канады может стать соперником России по полуфиналу Олимпиады.
Фото Reuters

В хоккейном турнире Олимпийских игр-2022 определились три полуфиналиста.

Словакия (8 — рейтинг «посева» после группового турнира) обыграла США (3:2 Б), Россия (3) победила Данию (3:1), а Финляндия (2) — Швейцарию (5:1).

В последнем четвертьфинале сыграют Швеция (4) и Канада (5), победитель которого и станет соперником России в полуфинале.

В другом полуфинале встретятся Финляндия (2) и Словакия (8).

Напомним, что сетка полуфиналов определяется после четвертьфиналов — пары распределяют по рейтингу «посева» группового этапа — лучшая из оставшихся команд сыграет с худшей, вторая — с третьей.

Матчи 1/2 финала Олимпиады-2022 пройдут в пятницу, 18 февраля.

Встреча за 3-е место состоится 19 февраля, финал — 20 февраля.

Олимпиада
Сборная Канады по хоккею
Сборная России по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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