Россия в полуфинале Олимпиады сыграет с победителем матча Канада — Швеция

В хоккейном турнире Олимпийских игр-2022 определились три полуфиналиста.

Словакия (8 — рейтинг «посева» после группового турнира) обыграла США (3:2 Б), Россия (3) победила Данию (3:1), а Финляндия (2) — Швейцарию (5:1).

В последнем четвертьфинале сыграют Швеция (4) и Канада (5), победитель которого и станет соперником России в полуфинале.

В другом полуфинале встретятся Финляндия (2) и Словакия (8).

Напомним, что сетка полуфиналов определяется после четвертьфиналов — пары распределяют по рейтингу «посева» группового этапа — лучшая из оставшихся команд сыграет с худшей, вторая — с третьей.

Матчи 1/2 финала Олимпиады-2022 пройдут в пятницу, 18 февраля.

Встреча за 3-е место состоится 19 февраля, финал — 20 февраля.