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Олимпиада-2022: Россия — Швейцария и другие матчи 9 февраля

Сборная России по хоккею сыграет против Швейцарии на Олимпиаде-2022
Сергей Ревенко
Корреспондент
Хоккеисты сборной России: Никита Нестеров (слева) и Никита Гусев.
Фото ФХР
В среду, 9 февраля, на Олимпийских играх-2022 в Пекине стартует мужской хоккейный турнир.

В первый игровой день состоится всего два матча группы В. Сборная России проведет встречу против Швейцарии.

9 февраля, среда

Группа В. Россия — Швейцария (11.40 мск)

Группа В. Чехия — Дания (16.10)

Все о хоккейном турнире Олимпиады-2022 можно прочитать в разделе «СЭ» по этой ссылке //
Расписание всех матчей Олимпийских игр в Пекине — здесь //

Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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