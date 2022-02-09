Олимпиада-2022: Россия — Швейцария и другие матчи 9 февраля
Сборная России по хоккею сыграет против Швейцарии на Олимпиаде-2022
В среду, 9 февраля, на Олимпийских играх-2022 в Пекине стартует мужской хоккейный турнир.
В первый игровой день состоится всего два матча группы В. Сборная России проведет встречу против Швейцарии.
9 февраля, среда
Группа В. Россия — Швейцария (11.40 мск)
Группа В. Чехия — Дания (16.10)
Все о хоккейном турнире Олимпиады-2022 можно прочитать в разделе «СЭ» по этой ссылке //
Расписание всех матчей Олимпийских игр в Пекине — здесь //
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