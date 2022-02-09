Сборная России по хоккею сыграет против Швейцарии на Олимпиаде-2022

В среду, 9 февраля, на Олимпийских играх-2022 в Пекине стартует мужской хоккейный турнир.

В первый игровой день состоится всего два матча группы В. Сборная России проведет встречу против Швейцарии.

9 февраля, среда

Группа В. Россия — Швейцария (11.40 мск)

Группа В. Чехия — Дания (16.10)

Все о хоккейном турнире Олимпиады-2022 можно прочитать в разделе «СЭ» по этой ссылке //

Расписание всех матчей Олимпийских игр в Пекине — здесь //