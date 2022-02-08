Во вторник, 9 февраля, стартует групповой этап хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Сборная России на предварительном этапе сыграет ь с командой Швейцарии. Начало — 11:40 по московскому времени.

Следить за матчей в прямом эфире можно будет на телеканалк «Россия 1» и на официальном сайте «России 1».

Сборная России на предварительном этапе выступает в группе В с командами Чехии, Дании и Швейцарии. Во второй встрече подопечные Алексея Жамнова сыграют с Данией (11 февраля, 7:10 мск) и Чехией (12 февраля, 16:10 мск).

На Олимпиаде-2018, которая проходила в Пхенчхане, сборная России, выступающая под аббревиатурой ОКР (ROC), завоевала золотые медали, в финале обыграв команду Германии со счетом 4:3.

Олимпиада-2022, хоккей: расписание и результаты всех матчей