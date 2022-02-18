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Сегодня, 20:17

Победный буллит Грицюка в полуфинале Олимпиады Россия — Швеция. Видео

Появилось видео победного буллита Грицюка в полуфинале Олимпиады Россия — Швеция
Арсений Грицюк реализует буллит.
Фото AFP

Сборная России вышла в финал хоккейного турнира на Олимпийских играх. В полуфинале россияне по буллитам победили шведов (2:1 Б). Решающим стал восьмой бросок сборной России, который реализовал 20-летний форвард Арсений Грицюк.

Видео победного буллита Грицюка можно посмотреть на странице Первого канала в YouTube.

В финале в воскресенье, 20 февраля, Россия сыграет с Финляндией.

Арсений Грицюк
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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