Сборная России вышла в финал хоккейного турнира на Олимпийских играх. В полуфинале россияне по буллитам победили шведов (2:1 Б). Решающим стал восьмой бросок сборной России, который реализовал 20-летний форвард Арсений Грицюк.

Видео победного буллита Грицюка можно посмотреть на странице Первого канала в YouTube.

В финале в воскресенье, 20 февраля, Россия сыграет с Финляндией.