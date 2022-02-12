В субботу, 12 февраля сборная России по хоккею проведет заключительный матч группового турнира Олимпийских игр-2022 в Пекине. Соперник — команда Чехии. Начало встречи — в 16.10 по московскому времени.

В первом матче российская команда с минимальным счетом победила Швейцарию — 1:0. Во втором переиграла команду Дании — 2:0. Сборная России уже обеспечила себе выход в четвертьфинал Олимпиады.

12.02.2022 | Россия — Чехия

Состав сборной России на турнир в Пекине можно посмотреть здесь , календарь матчей — здесь.

Следить за матчем Россия — Чехия можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире телеканала «Россия-1» и на сайте ВГТРК. Начало эфира — в 16.00 мск.