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Сегодня, 07:30

Олимпиада-2022, хоккей: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Сегодня на Олимпиаде определится соперник хоккейной сборной России по четвертьфиналу
Сергей Разин
корреспондент
Олимпиада-2022. Сборная Канады против сборной Китая.
Фото Twitter

На Олимпиаде-2022 в Пекине 15 февраля пройдут матчи квалификационного раунда мужского хоккейного турнира.

Победители матчей выйдут в четвертьфинал турнира. Победитель встречи Дания — Латвия в 1/4 финала встретятся с Россией.

Олимпиада-2022. Хоккей. Мужчины. Квалификационный раунд

07.10 мск. Словакия — Германия

07.10 мск. Дания — Латвия

11.40 мск. Чехия — Швейцария

16.10 мск. Канада — Китай

Олимпиада
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