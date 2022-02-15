Олимпиада-2022, хоккей: расписание и результаты матчей 1/8 финала
Сегодня на Олимпиаде определится соперник хоккейной сборной России по четвертьфиналу
На Олимпиаде-2022 в Пекине 15 февраля пройдут матчи квалификационного раунда мужского хоккейного турнира.
Победители матчей выйдут в четвертьфинал турнира. Победитель встречи Дания — Латвия в 1/4 финала встретятся с Россией.
Олимпиада-2022. Хоккей. Мужчины. Квалификационный раунд
07.10 мск. Словакия — Германия
07.10 мск. Дания — Латвия
11.40 мск. Чехия — Швейцария
16.10 мск. Канада — Китай
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