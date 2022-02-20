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Олимпиада-2022, Финляндия — Россия: где смотреть и во сколько начало трансляции финала

Финал хоккейного турнира Олимпиады-2022 Финляндия — Россия начнется в 7.10 по Москве
Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Хоккеисты сборной России.
Фото Getty Images

В воскресенье, 20 февраля, в финале хоккейного турнира Олимпиады-2022 в Пекине (Китай) сыграют сборные России и Финляндии.

Матч пройдет на Национальном стадионе Пекина, начало — в 07.10 по московскому времени.

В группе сборная России победила Швейцарию и Данию, проиграв Чехии. В четвертьфинале российская команда обыграла датчан, а в полуфинале победила Швецию.

Финская сборная на групповом этапе обыграла Словакию, Латвию и Швецию. В 1/4 финала финны победили швейцарцев, а в полуфинале переиграли словаков.

Следить за матчем Финляндия — Россия можно будет в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире Первого канала и на сайте 1tv.ru. Начало эфира — в 07.00 мск.

Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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