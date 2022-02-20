Олимпиада-2022, Финляндия — Россия: где смотреть и во сколько начало трансляции финала
Финал хоккейного турнира Олимпиады-2022 Финляндия — Россия начнется в 7.10 по Москве
В воскресенье, 20 февраля, в финале хоккейного турнира Олимпиады-2022 в Пекине (Китай) сыграют сборные России и Финляндии.
Матч пройдет на Национальном стадионе Пекина, начало — в 07.10 по московскому времени.
В группе сборная России победила Швейцарию и Данию, проиграв Чехии. В четвертьфинале российская команда обыграла датчан, а в полуфинале победила Швецию.
Финская сборная на групповом этапе обыграла Словакию, Латвию и Швецию. В 1/4 финала финны победили швейцарцев, а в полуфинале переиграли словаков.
Следить за матчем Финляндия — Россия можно будет в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире Первого канала и на сайте 1tv.ru. Начало эфира — в 07.00 мск.
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