Финал хоккейного турнира Олимпиады-2022 Финляндия — Россия начнется в 7.10 по Москве

В воскресенье, 20 февраля, в финале хоккейного турнира Олимпиады-2022 в Пекине (Китай) сыграют сборные России и Финляндии.

Матч пройдет на Национальном стадионе Пекина, начало — в 07.10 по московскому времени.

В группе сборная России победила Швейцарию и Данию, проиграв Чехии. В четвертьфинале российская команда обыграла датчан, а в полуфинале победила Швецию.

Финская сборная на групповом этапе обыграла Словакию, Латвию и Швецию. В 1/4 финала финны победили швейцарцев, а в полуфинале переиграли словаков.

Следить за матчем Финляндия — Россия можно будет в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире Первого канала и на сайте 1tv.ru. Начало эфира — в 07.00 мск.