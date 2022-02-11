Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика (мужчины)
Статистика (женщины)
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 06:00

Олимпиада-2022, Дания — Россия: смотреть прямую трансляцию

Прямая трансляция матча Дания — Россия на Олимпиаде в Пекине
Хоккеисты сборной России.
Фото Getty Images

В пятницу, 11 февраля, сборная России по хоккею проведет второй матч группового турнира Олимпийских игр-2022 в Пекине. Соперник — команда Дании. Начало встречи — в 07.10 мск.

В первом матче российская команда с минимальным счетом победила Швейцарию — 1:0. Датчане со счетом 2:1 переиграли сборную Чехии.

Состав сборной России на турнир в Пекине можно посмотреть здесь, календарь матчей — здесь.

Следить за матчем Дания — Россия можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире Первого канала и на сайте 1tv.ru. Начало эфира — 06.55 мск.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Хоккей
Олимпиада
Сборная Дании по хоккею
Сборная России по хоккею
0
Читайте также
Год назад он оскорблял россиян после своих побед, а теперь проиграл конкуренцию спринтеру. Печаль Эмиля Иверсена
Улыбка Камилы: неужели кошмар 15-летнего подростка закончился, и с Валиевой сняли допинг-обвинения
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Финны объяснили, зачем Большунов держался за палку Нисканена в скиатлоне
Российские скелетонистки не попали в топ-10 после первого заезда на Олимпиаде-2022
Главный тренер сборной Дании: «Не думаю, что мы можем удивить россиян»
Трусова вновь упала с тройного акселя на тренировке короткой программы в Пекине
Российские фигуристки вышли на тренировку в Пекине
Старт хоккея на Олимпиаде: Россия мучалась, Канада берегла силы, а американцы уничтожили хозяев
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер сборной Дании: «Не думаю, что мы можем удивить россиян»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости