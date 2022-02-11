Прямая трансляция матча Дания — Россия на Олимпиаде в Пекине

В пятницу, 11 февраля, сборная России по хоккею проведет второй матч группового турнира Олимпийских игр-2022 в Пекине. Соперник — команда Дании. Начало встречи — в 07.10 мск.

В первом матче российская команда с минимальным счетом победила Швейцарию — 1:0. Датчане со счетом 2:1 переиграли сборную Чехии.

Состав сборной России на турнир в Пекине можно посмотреть здесь , календарь матчей — здесь.

Следить за матчем Дания — Россия можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире Первого канала и на сайте 1tv.ru. Начало эфира — 06.55 мск.