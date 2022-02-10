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Сегодня, 23:00

Олимпиада-2022, Дания — Россия: где смотреть и во сколько начало трансляции матча

Прямая трансляция матча хоккейного турнира Олимпиады-2022 Дания — Россия
Хоккеисты сборной России.
Фото Getty Images

В пятницу, 11 февраля, сборная России проведет свой второй матч на групповой стадии хоккейного турнира Олимпийских игр-2022 в Пекине. Соперник — команда Дании, начало встречи — в 07.10 по московскому времени.

В первом матче российская сборная обыграла Швейцарию со счетом 1:0, а датчане победили Чехию — 2:1.

На групповом турнире Игр российская сборная выступает в группе В, соперники — Чехия, Дания и Швейцария.

Состав сборной России по хоккею на турнир в Пекине можно посмотреть здесь. Календарь матчей сборной России на Олимпиаде-2022 — по этой ссылке.

Следить за матчем Дания — Россия можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире Первого канала и на сайте 1tv.ru.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

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Сборная Дании по хоккею
Сборная России по хоккею
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