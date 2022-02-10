В пятницу, 11 февраля, сборная России проведет свой второй матч на групповой стадии хоккейного турнира Олимпийских игр-2022 в Пекине. Соперник — команда Дании, начало встречи — в 07.10 по московскому времени.

В первом матче российская сборная обыграла Швейцарию со счетом 1:0, а датчане победили Чехию — 2:1.

На групповом турнире Игр российская сборная выступает в группе В, соперники — Чехия, Дания и Швейцария.

Состав сборной России по хоккею на турнир в Пекине можно посмотреть здесь. Календарь матчей сборной России на Олимпиаде-2022 — по этой ссылке.

Следить за матчем Дания — Россия можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире Первого канала и на сайте 1tv.ru.