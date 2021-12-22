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Нюгрен — о плане Б на Олимпиаду: «Отправьте гребаных гнид из Европы вместо игроков НХЛ», — вот как это звучит»

13:15
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Защитник «Давоса» Магнус Нюгрен поделился мнением о том, что хоккеисты из Европы сыграют на Олимпиаде-2022 вместо игроков из НХЛ.

«Мы тоже хотим иметь возможность играть в хоккей в максимально нормальных условиях. Никто, и я почти уверен, что говорю от имени всех, не хочет поехать в Китай, пройти карантин и сыграть на Олимпиаде только для того, чтобы там кто-то сыграл. «Вместо этого отправьте этих гребаных гнид из Европы», — вот как это звучит. Кажется, никого не волнует, как мы смотрим на вещи.

Мне интересно, в чем разница между игроками НХЛ и игроками в Европе? Если они не могут поехать, то почему другие люди с точно такой же работой могут? Мы не такие хорошие хоккеисты, не зарабатываем столько денег, не играем в лучшей лиге, но факты остаются фактами: мы тоже хотим играть в честных, безопасных условиях. Почему европейские клубы молчат? Просто: «Ага, тогда мы выполняем план Б», — сказал Нюгрен Expressen.se.

Ранее НХЛ объявила о приостановке сезона до 27 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции.

Также, по информации источников, лига в ближайшее время сообщит о том, что не отпустит игроков на Олимпиаду-2022 в Китае.

Дополнительная информация:

https://www.expressen.se/sport/hockey/skicka-dit-de-dar-javla--lossen-fran-europa/

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Анна Горшкова все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх, отказ НХЛ от Китая: главное