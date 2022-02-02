Няттинен заменит Кемппайнена в сборной Финляндии на Олимпиаде в Пекине

Нападающий СКА и сборной Финляндии Йоонас Кемппайнен сдал положительный тест на коронавирус перед Олимпиадой в Пекине. Он будет вынужден пропустить турнир.

В сборной его заменит нападающий «Северстали» Йоонас Няттинен.

Сборная Финляндии сыграет на Олимпийских играх в группе С вместе с командами Швеции, Словакии и Латвии. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля матчем между сборными России и Швейцарии.