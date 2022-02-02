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Сегодня, 18:02

Няттинен заменит Кемппайнена в сборной Финляндии на Олимпиаде в Пекине

Нападающий хоккейной сборной Финляндии сдал положительный тест на коронавирус
Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий СКА и сборной Финляндии Йоонас Кемппайнен сдал положительный тест на коронавирус перед Олимпиадой в Пекине. Он будет вынужден пропустить турнир.

В сборной его заменит нападающий «Северстали» Йоонас Няттинен.

Сборная Финляндии сыграет на Олимпийских играх в группе С вместе с командами Швеции, Словакии и Латвии. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля матчем между сборными России и Швейцарии.

Йоонас Кемппайнен
Олимпиада
Коронавирус
Сборная Финляндии по хоккею
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