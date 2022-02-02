Няттинен заменит Кемппайнена в сборной Финляндии на Олимпиаде в Пекине
Нападающий хоккейной сборной Финляндии сдал положительный тест на коронавирус
Нападающий СКА и сборной Финляндии Йоонас Кемппайнен сдал положительный тест на коронавирус перед Олимпиадой в Пекине. Он будет вынужден пропустить турнир.
В сборной его заменит нападающий «Северстали» Йоонас Няттинен.
Сборная Финляндии сыграет на Олимпийских играх в группе С вместе с командами Швеции, Словакии и Латвии. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля матчем между сборными России и Швейцарии.
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