НХЛ может объявить решение по Олимпиаде в течении часа
17:23
Национальная хоккейная лига приняла решение не отпускать игроков на Олимпийские игры в Пекине. Официально об этом должно быть объявлено примерно в 18.00 по московскому времени, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.
Отказ от участия в Олимпийских играх связан с ростом числа случаев коронавируса в НХЛ и большим количеством перенесенных матчей.
Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.
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