НХЛ может объявить решение по Олимпиаде в течении часа

Национальная хоккейная лига приняла решение не отпускать игроков на Олимпийские игры в Пекине. Официально об этом должно быть объявлено примерно в 18.00 по московскому времени, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Official Olympic announcement expected at approx 10 am ET — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) December 22, 2021

Отказ от участия в Олимпийских играх связан с ростом числа случаев коронавируса в НХЛ и большим количеством перенесенных матчей.

Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.