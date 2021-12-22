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НХЛ может объявить решение по Олимпиаде в течении часа

17:23
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Национальная хоккейная лига приняла решение не отпускать игроков на Олимпийские игры в Пекине. Официально об этом должно быть объявлено примерно в 18.00 по московскому времени, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Отказ от участия в Олимпийских играх связан с ростом числа случаев коронавируса в НХЛ и большим количеством перенесенных матчей.

Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх, отказ НХЛ от Китая: главное