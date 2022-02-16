Нестеров: «Не сказал бы, что датчане стали активнее во втором периоде. Мы пропустили ненужный гол»

Защитник сборной России Никита Нестеров подвел итоги второго периода четвертьфинального олимпийского матча против Дании.

«Я бы не сказал, что датчане стали играть активнее. Мы пропустили ненужную шайбу, отпустили инициативу, но смогли ее вернуть обратно. Мы делаем много бросков, надо закрывать вратаря, чтобы залетало, а так, он все видит и отбивает.



Удаления? Дисциплина превыше всего. Да, бывают случайные удаления, но ничего страшного, играем дальше. В третьем периоде нужно продолжать работать, и все придет. Надо больше бросать по воротам и ни в коем случае не останавливаться», — сказал в эфире Первого канала Нестеров.

После второго периода сборная России ведет со счетом 2:1. Первый гол в первом периоде забил капитан российской команды Вадим Шипачев. Вторую шайбу сборной России забросил Никита Нестеров, у датчан отличился Франс Нильсен.