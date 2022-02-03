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Сегодня, 12:15

«Наш хоккей в Пекине будет больше похож на североамериканский». Гусев рассказал о работе тренерского штаба сборной России

Никита Гусев рассказал, как будет играть сборная России на Олимпиаде-2022
Игорь Рабинер
Обозреватель
Никита Гусев (крайний справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Ведущий форвард олимпийской сборной России герой Пхенчхана-2018 Никита Гусев дал большое интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру. В нем он, в частности, подтвердил информацию о том, что Сергей Федоров много работал с центрфорвардами над вбрасываниями, и рассказал о стилистике работы тренерского штаба Алексея Жамнова.

— Правда ли, что Федоров на льду много работает с центрфорвардами над вбрасываниями, в которых сам был большим мастером?

— Да. И подсказывает ребятам детали по вбрасываниям постоянно. Но я как крайний туда особо не лезу.

— Как тебе фирменная федоровская фишка со снятием вратаря в овертайме три на три? В ЦСКА это стабильно работает, но с финнами на Кубке Первого канала мы так пропустили. Стоит ли подобным образом рисковать на Олимпиаде?

— Насчет Олимпиады — не ко мне вопрос. Но если команда так выигрывает, значит, он принимает правильное решение. А с финнами не сработало, потому что по этому компоненту тогда особо тренировок не было.

— А сейчас — наигрываете?

— Сейчас наши тренировки направлены на другое — в первую очередь на силу и выносливость.

— То есть двухразовыми занятиями закладываете на Пекин функциональную базу?

— Плюс-минус — да.

— В чем особенности нынешнего тренерского штаба сборной, в основном поигравшего в НХЛ?

— Не буду особо раскрывать детали и тактику, над которой работаем. Скажу лишь, что сейчас хоккей у нас больше будет похож на североамериканский.

Полностью интервью с Гусевым — читать здесь

Никита Гусев
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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