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Сегодня, 00:30

Нападающий сборной Швейцарии: «Удивлен, что Кузьменко не попал в состав российской сборной»

Михаил Зислис
Обозреватель

Нападающий сборной Швейцарии Денис Мальгин в интервью «СЭ» прокомментировал выбор состава сборной России на Олимпиаде.

— Я немного слежу за КХЛ и удивился, что в основной список не попал Андрей Кузьменко. Он в этом году сильно добавил, у него хорошая статистика, один из лучших форвардов чемпионата. О том, почему его не выбрали, не мне судить. Может, видят других игроков в его роли. Это должны объяснять тренеры сборной.

Понятно, что в любом случае российская команда будет одним из главных претендентов на золотые медали. Сказать большего пока не могу. В деле сборную России еще не видел.

Полностью интервью с Денисом Малыгином можно прочитать здесь.

Андрей Кузьменко
Сборная Швейцарии по хоккею
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