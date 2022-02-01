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Сегодня, 00:15

Нападающий сборной Швейцарии о планах на Олимпиаде: «У нас рассчитывают как минимум на медаль»

Михаил Зислис
Обозреватель

Нападающий сборной Швейцарии Денис Мальгин в интервью «СЭ» рассказал о планах команды на Олимпиаду. Первый матч швейцарцы проведут 9 февраля против сборной России.

— На турнире будет несколько сильных команд, но у нас рассчитывают как минимум на медаль. Это будет хороший результат. В последние годы сборная Швейцарии хорошо играла на чемпионатах мира, завоевывала серебро.

Полностью интервью с Денисом Малыгином можно прочитать здесь.

Олимпиада
Сборная Швейцарии по хоккею
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