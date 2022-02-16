Нападающий сборной России Вадим Шипачев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над Данией (3:1) в четвертьфинале Олимпиады-2022.

— Вы сильно радовались голу. Теперь вас отпустило?

— Конечно. Сегодня мы и моменты создавали. Несколько раз выходили «два в одного». Семенов мог забивать, Галиев в начале мимо пустых бросил, чуть-чуть не получилось. Сегодня играли лучше. Рад, что прошли дальше. Надеюсь, в следующем матче сыграем еще лучше.

— Вы наверняка видели, что про вас много пишут, обсуждают, дают негативные оценки. Как вы к этому относитесь?

— У всех есть свое мнение. Я и вам говорил, что играл плохо. Не говорил же, что я в полном порядке. Это было очевидно. Сегодня сыграли чуть лучше. Я доволен. Хочу так продолжать и дальше, чтобы помогать сборной играть лучше.

— Почему вы считаете, что играли плохо?

— У нас как считается: не забил, не отдал — значит, играешь плохо. От меня ждут голов и передач. Моя игра в защите никому неинтересна.

— Мы же знаем, что сейчас вы больше играете в обороне.

— Алексей, вы хороший специалист. Я должен играть и в защите, и в нападении.

— Вы же должны сказать, что много играете в защите.

— Никому это неинтересно. Всем интересен результат. Доволен, что сегодня получилось забить. И Слава Войнов в конце забил нужный очень гол. Рад, что прошли дальше.

Соперник сборной России в полуфинале определится по итогам других четвертьфинальных встреч. Россия сыграет против Швейцарии в случае, если они победят Финляндию. В случае поражения швейцарцев россияне встретятся с победителем игры Швеция — Канада.